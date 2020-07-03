المطران حنا يعلق على مؤتمر فتح وحماس بشأن مواجهة خطط الضم



وقال المطران حنا: في مواجهة الضم وسياسات تصفية القضية، المراهنة إنما هي على شعبنا الفلسطيني بالدرجة الاولى، وليس على المجتمع الدولي، وإن كنا نثمن ونقدر كافة المواقف التضامنية المناصرة لشعبنا في سائر أرجاء العالم.



وشدد على أنه يجب ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ونتمنى أن يكون ما حدث البارحة خطوة في هذا الاتجاه لكي تكون جبهتنا الداخلية قوية في مواجهة العواصف والمؤامرات التي تحيط بنا من كل حدب وصوب.

وأضاف في تصريحات صحفية وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: أنه كان لقاءً موفقاً وناجحا ًومؤثراً أن نرى الأخوة يلتقون معا لكي يؤكدوا على القواسم المشتركة التي تجمعهم وتوحدهم في مواجهة سياسة تصفية القضية الفلسطينية.