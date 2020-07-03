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تسجيل 110 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في العراق

تسجيل 110 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل العراق اليوم الخميس، 110 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

كما أعلن تسجيل و2184 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، فيما تم تسجيل 1645 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة أنه تم فحص 11762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 567685".

وبلع مجموع الإصابات في العراق 53708 إصابة، والوفيات 2160 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 27912 حالة.

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