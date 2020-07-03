قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، شاباً على حاجز مفرق (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على مفرق "غوش عصيون" أوقفوا أحد الشبان دون معرفة هويته، ثم اعتقلوه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).