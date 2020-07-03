عشراوي تثمن موقف القيادات النسوية العالمية لتجاوبهن مع مناشدة نساء فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي عن شكرها وتقديرها العميق للنساء القياديات من جميع أنحاء العالم، اللواتي تجاوبن وبشكل كبير مع نداءات القيادات النسوية في فلسطين باعتبارهن شريكات في النضال من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير والسلام.



وأشارت عشراوي في بيان صدر عنها، إلى أن العديد من القيادات النسوية الفاعلة والمؤثرة عالميا انضممن للمناشدة التي وجهت لهن لمواجهة مخططات دولة الاحتلال التصفوية بما فيها نيتها شرعنة سرقتها الممنهجة والمتصاعدة للأرض الفلسطينية المحتلة، ومجابهة قمعها البنيوي لشعبنا، والتصدي لممارساتها العنصرية القائمة على الإقصاء والتمييز والعنصرية ورفض الآخر.



وأكدت أن الدعوة لاقت ترحيبا وصدى واسعا، حيث تم التوقيع عليها من قبل أكثر من 40 من القيادات النسائية بما فيهن رئيسات دول وحكومات ووزيرات وبرلمانيات وحائزات على جائزة نوبل للسلام، ومسؤولات كبار في الأمم المتحدة وحقوقيات بارزات.