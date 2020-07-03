المطران حنا: الفلسطينيون لن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء رغماً عن آلامهم





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ناهيك عن الإجراءات الاحتلالية الغاشمة التي تستهدف أبناء شعبنا في كافة تفاصيل حياتهم.



وتابع المطران حنا: "كان الله في عون هذا الشعب في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها والتي يتم فيها التآمر على شعبنا وقضيته العادلة بهدف تصفية أعدل وانبل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".





وشدد على "أننا على يقين بأننا نحن المنتصرون في النهاية رغما عن كل الصعاب والمؤامرات والمشاريع المشبوهة والفلسطينيون لن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء رغما عن كل آلامهم ومعاناتهم ورغما عن كل الظروف الصعبة التي يعيشون ويمرون بها".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: إنه "كان الله في عون شعبنا الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة وباء (كورونا) من جهة والبطالة والفقر من جهة أخرى".