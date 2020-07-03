إعلام إسرائيلي: 321 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن 321 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى هذا الأسبوع.
وقال موقع (هار هبايت حدشوت): "321 مستـوطنا اقتحمـوا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن 321 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى هذا الأسبوع.
وقال موقع (هار هبايت حدشوت): "321 مستـوطنا اقتحمـوا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية".
التعليقات