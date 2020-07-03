إعلام إسرائيلي: 321 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع



































رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن 321 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى هذا الأسبوع.وقال موقع (هار هبايت حدشوت): "321 مستـوطنا اقتحمـوا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية".