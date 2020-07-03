فلسطين: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) لـ 13 وتسجيل 68 إصابة جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى 68 حالة إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وأعلنت الصحة في تصريح صحفي، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة (68 عاماً) من الظاهرية بمحافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).



كما تم تسجيل 68 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.



وأكدت أن 11 حالة في العناية المكثفة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات تعافٍ في قطاع غزة، وبالنسبة للعدد الإجمالي للإصابات، فقد وصل إلى 3485، أما عدد الحالات النشطة، 2835، وعدد حالات التعافي، 637.



كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 13، بينما عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية، 4800 فحص.