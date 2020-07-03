شؤون فلسطينية

فلسطين: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) لـ 13 وتسجيل 68 إصابة جديدة

فلسطين: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) لـ 13 وتسجيل 68 إصابة جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى 68 حالة إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت الصحة في تصريح صحفي، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة (68 عاماً) من الظاهرية بمحافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).

كما تم تسجيل 68 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

وأكدت أن 11 حالة في العناية المكثفة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات تعافٍ في قطاع غزة، وبالنسبة للعدد الإجمالي للإصابات، فقد وصل إلى 3485، أما عدد الحالات النشطة، 2835، وعدد حالات التعافي، 637.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 13، بينما عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية، 4800 فحص.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب بيت لحم

عشراوي تثمن موقف القيادات النسوية العالمية لتجاوبهن مع مناشدة نساء فلسطين

عشراوي تثمن موقف القيادات النسوية العالمية لتجاوبهن مع مناشدة نساء فلسطين

المطران حنا: الفلسطينيون لن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء رغماً عن آلامهم

المطران حنا: الفلسطينيون لن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء رغماً عن آلامهم

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: مؤتمر فتح وحماس بحاجة لبرنامج عمل فعلي لمجابهة مشاريع الاحتلال

قيادي بـ "الديمقراطية": مؤتمر فتح وحماس بحاجة لبرنامج عمل فعلي لمجابهة مشاريع الاحتلال

إعلام إسرائيلي: 321 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

إعلام إسرائيلي: 321 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

دعوات لإقامة صلاة الجمعة بأراضي &#34;وادي الربابة&#34; المهددة بالمصادرة في سلوان

دعوات لإقامة صلاة الجمعة بأراضي "وادي الربابة" المهددة بالمصادرة في سلوان

بعد مشاركته بمؤتمر فتح وحماس.. عضو &#34;كنيست&#34; يطلب الشروع بإجراءات فصل عودة

بعد مشاركته بمؤتمر فتح وحماس.. عضو "كنيست" يطلب الشروع بإجراءات فصل عودة

شاهد: انطلاق قوافل الأقصى من الجليل الى القدس

شاهد: انطلاق قوافل الأقصى من الجليل الى القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

عشراوي تثمن موقف القيادات النسوية العالمية لتجاوبهن مع مناشدة نساء فلسطين

عشراوي تثمن موقف القيادات النسوية العالمية لتجاوبهن مع مناشدة نساء فلسطين

المطران حنا: الفلسطينيون لن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء رغماً عن آلامهم

المطران حنا: الفلسطينيون لن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء رغماً عن آلامهم

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: مؤتمر فتح وحماس بحاجة لبرنامج عمل فعلي لمجابهة مشاريع الاحتلال

قيادي بـ "الديمقراطية": مؤتمر فتح وحماس بحاجة لبرنامج عمل فعلي لمجابهة مشاريع الاحتلال

إعلام إسرائيلي: 321 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

إعلام إسرائيلي: 321 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

دعوات لإقامة صلاة الجمعة بأراضي &#34;وادي الربابة&#34; المهددة بالمصادرة في سلوان

دعوات لإقامة صلاة الجمعة بأراضي "وادي الربابة" المهددة بالمصادرة في سلوان

شاهد: انطلاق قوافل الأقصى من الجليل الى القدس

شاهد: انطلاق قوافل الأقصى من الجليل الى القدس

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

السفير طوباسي يطلع مسؤولاً يونانياً على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا

السفير طوباسي يطلع مسؤولاً يونانياً على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا

منوعات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

مقطع فيديو لميس حمدان يثير الغضب

مقطع فيديو لميس حمدان يثير الغضب

وثائق قضائية.. ميغان شعرت أن الأسرة المالكة لم توفر لها الحماية أثناء حملها

وثائق قضائية.. ميغان شعرت أن الأسرة المالكة لم توفر لها الحماية أثناء حملها

إعلامية كويتية وراء شائعة وفاة صابر الرباعي

إعلامية كويتية وراء شائعة وفاة صابر الرباعي

وعد تتفاجأ بحديث داعية عنها بعدما جاءته في الأحلام

وعد تتفاجأ بحديث داعية عنها بعدما جاءته في الأحلام

ابنة رجاء الجداوي: حالة والدتي حرجة جداً

ابنة رجاء الجداوي: حالة والدتي حرجة جداً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

عربي

بدءاً من أول أغسطس.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية

بدءاً من أول أغسطس.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية

مصر: تسجيل 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تواصل تسجيل أعداد كبيرة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الجزائر تواصل تسجيل أعداد كبيرة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)