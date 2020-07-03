شاهد: انطلاق قوافل الأقصى من الجليل الى القدس















رام الله - دنيا الوطنانطلقت من مدينة طمرة في الجليل بأراضي عام 48، فجر اليوم الجمعة قافلة جديدة تقل عشرات من أهالي عام 48، إلى المسجد الأقصى المبارك لإعماره بالمصلين والرباط فيه.واتخذ مندوبو القوافل الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس (كورونا) وتوزيع الكمامات والمعقم على روادها، وارشادهم بضرورة الالتزام بتعليمات الصحة حفاظا على سلامة الجميع وكي تبقى مسيرة شد الرحال مستمرة لتعمير المسجد الأقصى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).وتتضمن مثل هذه القوافل الاعتكاف في أروقة الأقصى وخاصة في يوم الجمعة كأحد أشكال الوفاء له والدفاع عنه.