"المرور" بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، أنه سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير.





وأضافت: أن إصابة واحدة فقط، نتج عن هذه الحوادث، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





وفيما يتعلق بحركة المرور اليوم الجمعة، قالت إدارة المرور والنجدة: إن هناك حركة مرورية هادئة نسبيا على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية ، ستشهد الحركة نشاطا في ساعات المساء على الطريق الساحلي.



وأضافت: أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



رام الله - دنيا الوطن