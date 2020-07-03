شؤون فلسطينية

السفير طوباسي يطلع مسؤولاً يونانياً على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا

السفير طوباسي يطلع مسؤولاً يونانياً على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا
مروان طوباسي
رام الله - دنيا الوطن
أطلع سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية اليونانية، السفير الياس الياديس، على انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الكولنيالي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة موضوع قرار الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما وضع السفير طوباسي، المسؤول اليوناني، وفق بيان للسفارة، اليوم الجمعة، في صورة الموقف الفلسطيني الثابت ومطالبة المجتمع الدولي بما فيه اليونان بتحمل مسؤولياته أمام لحظة الحقيقة للشرعية الدولية ومصداقيتها لضرورة محاسبة إسرائيل والاعتراف بالدولة لإنهاء الاحتلال الممتد منذ 53 عاماً من القهر والاضطهاد.

كما هنأ السفير المسؤول اليوناني على تسلم موقعه الجديد (مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية اليونانية) خلفا للسفير ثيوذوروس ثيوذورو الذي شغل هذا الموقع طيلة الخمس سنوات الماضية.

بدوره أعرب المسؤول اليوناني عن تفهم حكومة اليونان للموقف الفلسطيني ورفضه لسياسات الضم المعلنة وعن التزام اليونان بمواقف الاتحاد الأوروبي وتصريحات جوزيف بوريل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وتمسك اليونان بحل الدولتين وفق القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة من خلال مفاوضات جادة لإحلال السلام.

كما ناقش الجانبان، حسب بيان السفارة، الزيارة المرتقبة لوزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي لليونان بناء على دعوة نظيره اليوناني، إضافة إلى ضرورة عقد جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين الجانبين حين تسمح الظروف المرتبطة بإجراءات وباء كورونا بذلك، وإلى ضرورة التواصل المكثف خلال هذه الفترة من التطورات والأحداث الجارية بفلسطين ومنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

 كما أبدى الجانبان تمسك الدولتين اليونان وفلسطين بمبادئ ونصوص القانون الدولي وقرات الأمم المتحدة ومعاهدة الأمم المتحدة للبحار، وتأكيد حرصهما على الأمن والاستقرار والسلام، وعلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين اليونان وفلسطين التي يحرص الجانبان عليها وعلى تطويرها.

من جهة أخرى استقبل السفير طوباسي في مكتبه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع فلسطين ايوانس كيليانوس.

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