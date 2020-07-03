دخول أسير من "اليامون" عامه الـ18 في الأسر





وأضاف: أمضى حوشية فترات طويلة في العزل الانفرادي وحرم من الزيارات وكان قد تعرض لتعذيب قاس.





رام الله - دنيا الوطندخل الأسير صافي بسام حوشية، من اليامون غرب جنين، اليوم الجمعة، عامه 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير حوشية، محكوم بالسجن لمدة (35 عاماً) في سجون الاحتلال.