شؤون فلسطينية

اتحاد المحامين العرب يطالب الفصائل الفلسطينية بالعمل على وحدة الصف

اتحاد المحامين العرب يطالب الفصائل الفلسطينية بالعمل على وحدة الصف
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، كافة الفصائل الفلسطينية بالعمل على وحدة الصف وإنهاء كافة الخلافات والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها كوعاء للنضال الفلسطيني حتى تحرير فلسطين.

كما أكد الاتحاد رفضه الكامل لـ (صفقة القرن) التي تنتزع الحقوق العربية لصالح إسرائيل، والتي تمثل وعدا جديا ممن لا يملك لمن لا يستحق.

وقالت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن كافة الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية وربيبتها إسرائيل لن تنال من الحقوق العربية الثابتة والمستقرة وخاصة حقوق الشعب العربي في فلسطين في العودة وحق تقرير المصير على كامل ترابه الوطني وعاصمته القدس العربية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأدانت كل الإجراءات الصهيونية المتعلقة بضم الأراضي الفلسطينية أو العربية في الجولان والغور وغيرها، معتبرة هذه الإجراءات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي وكل قرارات الأمم المتحدة.

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