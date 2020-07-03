ضد قرار الضم.. ترحيب فلسطيني باعتماد مشروع قرار بمجلس الشيوخ التشيلي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع قرار تم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ التشيلي أول أمس، يطالب من حكومة الرئيس سبستيان بنييرا، مراجعة جميع المعاهدات والاتفاقيات بين تشيلي وإسرائيل.
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع قرار تم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ التشيلي أول أمس، يطالب من حكومة الرئيس سبستيان بنييرا، مراجعة جميع المعاهدات والاتفاقيات بين تشيلي وإسرائيل.
وأضافت الوزارة أن المراجعة تأتي للتأكد من أنها تتضمن مرجعا خاصا بحدود إسرائيل المعترف بها كحدود ما قبل حرب 1967، وفقا لقرار مجلس الامن 2334، ومشروع قانون يحظر دخول المنتجات التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية إلى تشيلي.
وتطرق القرار الى موضوع مصادرة أراض من بلدة بيت جالا، حيث أن عدد كبيرا من التشيليين من أصل فلسطيني يمتلكون أراضٍ هناك.
وعبر مجلس الشيوخ عن أسفه من أن حكومة تشيلي لا تعطي قرار الضم حقه الكافي، خاصة أن ما تفعله إسرائيل هو " أمر غير مسبوق وخطير للغاية"، لكونه سيخل بتوازن المنطقة ويقضي على أمل حل الدولتين.
وتطرق القرار الى موضوع مصادرة أراض من بلدة بيت جالا، حيث أن عدد كبيرا من التشيليين من أصل فلسطيني يمتلكون أراضٍ هناك.
وعبر مجلس الشيوخ عن أسفه من أن حكومة تشيلي لا تعطي قرار الضم حقه الكافي، خاصة أن ما تفعله إسرائيل هو " أمر غير مسبوق وخطير للغاية"، لكونه سيخل بتوازن المنطقة ويقضي على أمل حل الدولتين.
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