إسرائيل تسجل قفزة مرتفعة جداً بعدد إصابات (كورونا) بيوم واحد

سجلت إسرائيل اليوم الجمعة، أعلى معدل بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد، بالإعلان عن نحو 1000 إصابة جديدة.



أفادت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الجمعة، أن عدد مرضى فيروس (كورونا) بلغ 27542 حتى الساعة 07:40 من صباح اليوم، بينهم 325 وفيّات.



ومن مجمل الإصابات هناك 67 وصفت حالتهم متوسطة و70 خطيرة و27 مربوطين بجهاز التتفس الإصطناعي، و17599 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 9618"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبدأت الشرطة مساء أمس بتشديد تطبيق تعليمات وزارة الصحة من خلال القيام بحملة في قاعات الأفراح للتأكد من التزامها بتحديد أعداد المحتفلين، وتستمر هذه الحملة غداً أيضا.



وقال رئيس قسم العمليات في الشرطة الكولونيل يشاي شالم: "إن هذه الأماكن بؤر تفشي الفيروس وان أي خرق للتعليمات سيقابل بقبضة حديدية"، وأضاف أن افراد الشرطة مزودون بكاميرات مراقبة شخصية.



رام الله - دنيا الوطن