دولي

ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي بمنجم لحجر "اليشم" في ميانمار إلى 160

ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي بمنجم لحجر "اليشم" في ميانمار إلى 160
جانب من عملية الإنقاذ
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد قتلى انهيار أرضي في منجم لحجر "اليشم" الكريم في ميانمار إلى 160، وسط مخاوف من ارتفاع العدد.

ووفق وكالة أنباء (رويترز)، فقد انهارت كومة من مخلفات التعدين في بحيرة يوم الخميس، ودفنت كثيرًا من العمال تحت الماء والطين.

وقالت إدارة الإطفاء: إن عمال الإنقاذ انتشلوا 162 جثة حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، لكن ثار لين ماونج المسؤول المحلي بوزارة الإعلام قال يوم الجمعة: إن عدد الوفيات 161، وإن 43 يعالجون بالمستشفى. وأضاف أن عملية البحث مستمرة.

وذكر أن نصف الضحايا لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، وأضاف أن كثيرا منهم كانوا مهاجرين يعيشون في خيمة صغيرة بجوار المنجم.

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