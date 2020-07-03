ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي بمنجم لحجر "اليشم" في ميانمار إلى 160

ارتفع عدد قتلى انهيار أرضي في منجم لحجر "اليشم" الكريم في ميانمار إلى 160، وسط مخاوف من ارتفاع العدد.



ووفق وكالة أنباء (رويترز)، فقد انهارت كومة من مخلفات التعدين في بحيرة يوم الخميس، ودفنت كثيرًا من العمال تحت الماء والطين.



وقالت إدارة الإطفاء: إن عمال الإنقاذ انتشلوا 162 جثة حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، لكن ثار لين ماونج المسؤول المحلي بوزارة الإعلام قال يوم الجمعة: إن عدد الوفيات 161، وإن 43 يعالجون بالمستشفى. وأضاف أن عملية البحث مستمرة.



وذكر أن نصف الضحايا لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، وأضاف أن كثيرا منهم كانوا مهاجرين يعيشون في خيمة صغيرة بجوار المنجم.



رام الله - دنيا الوطن