خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الصين

سجلت الصين اليوم الجمعة، خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) أمس مقارنة مع ثلاث حالات في اليوم السابق.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في البلاد، إن ثلاثة من الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.



كما سجلت الصين أيضا أربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.



ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ (كورونا)، في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من تموز/يوليو، فيما بقي عدد الوفيات عند 4634 حالة.





رام الله - دنيا الوطن