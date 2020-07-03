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بدءاً من أول أغسطس.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية

بدءاً من أول أغسطس.. الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها ستستأنف الرحلات التجارية إلى وجهاتها، ابتداءً من أول آب/أغسطس الماضي.

وكانت الكويت أعلنت في 29 من الشهر الماضي، إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار العاصمة الدولي اعتباراً من الأول من آب/أغسطس المقبل، بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس (كورونا).

وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 آذار/مارس الماضي بسبب انتشار فيروس (كورونا).

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