فيديو: كشف تفاصيل أول تعاون من نوعه بين الصناعات الأمنية الإسرائيلية وجِهة عربية









رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن أول تعاون من نوعه، بين الصناعات الأمنية الإسرائيلية وجِهة في العالم العربي.وقالت: إن "مجموعة 42" الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وقعت مذكرتي تفاهم مع سلطة تطوير الوسائل القتالية رفائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية، للتعاون في البحث والتطوير وإيجاد حلول فعالة لمكافحة (كورونا).وتم توقيع المذكرتين عبر نظام ال (فيديوكونفرنس) بمشاركة مسؤولين من الشركات الثلاث، فيما أُفيد أن هذه المبادرات الطبية والتكنولوجية المشتركة من شأنها تعزيز الأمن الصحي في المنطقة كافة.وقال مدير عام الصناعة الجوية ومدير شركة ألتا "يوؤاف تورجومان": "ان الصناعة الجوية سعيدة بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع الشركاء في أبو ظبي".وأضاف: أن "وباء (كورونا) يتفشى في مختلف أنحاء العالم وتعاني الشعوب والأديان على كافة اشكالها من هذا الفيروس، لذلك نرى ضرورة بالغة للشراكة من أجل إيجاد حلول لمكافحة (كورونا)"، وفق تعبيره.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال: إن وزيري الصحة الإسرائيلي والإماراتي، سيعلنان عن إطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس (كورونا).وأضاف في تغريدة له عبر (تويتر) في 25 من الشهر الماضي: أن هذا التعاون سيرتكز على البحث والتطوير والتكنولوجيا في مجالات، ستعزز الأمن الصحي في المنطقة بأسرها.