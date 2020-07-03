البرازيل تواصل تسجيل الأرقام العالية بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا) اليومية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت البرازيل تسجيل معدل وفيات يومية عالية، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وسجلت وزارة الصحة في البلاد، 1252 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية في البلاد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 61884.



ووصل إجمالي المصابين بالفيروس في البرازيل، إلى مليون و496 ألفا و858 حالة، بعد تسجيل 48105 إصابة جديدة، في ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.