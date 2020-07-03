"كهرباء القدس" تصدر بياناً بشأن العمل خلال فترة الإغلاق

أصدر شركة كهرباء القدس، بياناً "مهماً" بشأن العمل خلال فترة الإغلاق وكيفية شحن الكهرباء.





وقالت الشركة: إنه سيمنع ممنوع قطع التيار الكهربائي خلال فترة الإغلاق من الجمعة وحتى الثلاثاء، سواءً بسبب تراكم الديون، أو تخلف الدفع أو لأي سبب كان.





وفيما يلي نص البيان الذي نشرته الشركة عبر حسابها على (فيسبوك):



بتعليمات واضحة من المهندس هشام العُمري رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الخاص بالإغــلاق بسبب فيروس (كورونا)، وما له من تبعات، فإنه تقرر التالي:



أولاً: ممنوع قطع التيار الكهربائي خلال فترة الإغلاق من الجمعة وحتى الثلاثاء، سواءً بسبب تراكم الديون، أو تخلف الدفع أو لأي سبب كان.



ثانياً: خلال فترة الاغلاق الـ5أيام، يُعطل الدوام للموظفين في المقرات الرئيسية (عدا القدس)، باستثناء فرق الطوارئ والتي ستظل تعمل على مدار الـ24 ساعة، تحسباً لأي طارئ.



ثالثاً: تفعيل فرق "الشحن المتنقل" في مقرات الضفة، وتشجيعاً للبقاء في البيوت فإن هذه الفرق ستصل إليكم، أينما كنتم.



رابعاً: نحن في الشركة، نتفهم كثيراً الوضع الصعب والخانق الذي يمر به شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه تُنسق الشركة مع الجهات ذات الاختصاص، لعمل اللازم والضروري، مع الحالات الصعبة والانسانية والأكثر ضرورة.



خامساً: في محافظة بيت لحم، تفتح الشركة أبوابها لخدمات الشحن والصندوق وخلال الأيام الخمسة على النحو التالي:

مكتبة القبة من الساعة الـ8ص وحتى الـ11ليلاً

مكتب بيت ساحور من الـ8ص وحتى الـ8مساءً

مكتب المدبسة وبيت فجار حتى الـ3 بعد الظهر.



فيما تفتح الشركة أبوابها لخدمات الشحن والصندوق في محافظة أريحا والأغوار من الـ7:30ص وحتى الـ10 ليلاً، وأعلنا فيما سبق عن الإجراءات الخاصة في محافظة رام الله والبيرة على صفحة الشركة الرسمية هنا.



هذه الإجراءات هي واجبات، وهي ليست منةً على أحد، إنه دورنا الطبيعي الذي يجب أن نقوم به الآن، وغداً وفي كل مرة، وعلى أكمل وجه.



رام الله - دنيا الوطن