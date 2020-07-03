"كهرباء القدس" تصدر بياناً بشأن العمل خلال فترة الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
بتعليمات واضحة من المهندس هشام العُمري رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الخاص بالإغــلاق بسبب فيروس (كورونا)، وما له من تبعات، فإنه تقرر التالي:
أولاً: ممنوع قطع التيار الكهربائي خلال فترة الإغلاق من الجمعة وحتى الثلاثاء، سواءً بسبب تراكم الديون، أو تخلف الدفع أو لأي سبب كان.
ثانياً: خلال فترة الاغلاق الـ5أيام، يُعطل الدوام للموظفين في المقرات الرئيسية (عدا القدس)، باستثناء فرق الطوارئ والتي ستظل تعمل على مدار الـ24 ساعة، تحسباً لأي طارئ.
ثالثاً: تفعيل فرق "الشحن المتنقل" في مقرات الضفة، وتشجيعاً للبقاء في البيوت فإن هذه الفرق ستصل إليكم، أينما كنتم.
رابعاً: نحن في الشركة، نتفهم كثيراً الوضع الصعب والخانق الذي يمر به شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه تُنسق الشركة مع الجهات ذات الاختصاص، لعمل اللازم والضروري، مع الحالات الصعبة والانسانية والأكثر ضرورة.
خامساً: في محافظة بيت لحم، تفتح الشركة أبوابها لخدمات الشحن والصندوق وخلال الأيام الخمسة على النحو التالي:
مكتبة القبة من الساعة الـ8ص وحتى الـ11ليلاً
مكتب بيت ساحور من الـ8ص وحتى الـ8مساءً
مكتب المدبسة وبيت فجار حتى الـ3 بعد الظهر.
فيما تفتح الشركة أبوابها لخدمات الشحن والصندوق في محافظة أريحا والأغوار من الـ7:30ص وحتى الـ10 ليلاً، وأعلنا فيما سبق عن الإجراءات الخاصة في محافظة رام الله والبيرة على صفحة الشركة الرسمية هنا.
هذه الإجراءات هي واجبات، وهي ليست منةً على أحد، إنه دورنا الطبيعي الذي يجب أن نقوم به الآن، وغداً وفي كل مرة، وعلى أكمل وجه.
أصدر شركة كهرباء القدس، بياناً "مهماً" بشأن العمل خلال فترة الإغلاق وكيفية شحن الكهرباء.
وقالت الشركة: إنه سيمنع ممنوع قطع التيار الكهربائي خلال فترة الإغلاق من الجمعة وحتى الثلاثاء، سواءً بسبب تراكم الديون، أو تخلف الدفع أو لأي سبب كان.
وفيما يلي نص البيان الذي نشرته الشركة عبر حسابها على (فيسبوك):
بتعليمات واضحة من المهندس هشام العُمري رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الخاص بالإغــلاق بسبب فيروس (كورونا)، وما له من تبعات، فإنه تقرر التالي:
أولاً: ممنوع قطع التيار الكهربائي خلال فترة الإغلاق من الجمعة وحتى الثلاثاء، سواءً بسبب تراكم الديون، أو تخلف الدفع أو لأي سبب كان.
ثانياً: خلال فترة الاغلاق الـ5أيام، يُعطل الدوام للموظفين في المقرات الرئيسية (عدا القدس)، باستثناء فرق الطوارئ والتي ستظل تعمل على مدار الـ24 ساعة، تحسباً لأي طارئ.
ثالثاً: تفعيل فرق "الشحن المتنقل" في مقرات الضفة، وتشجيعاً للبقاء في البيوت فإن هذه الفرق ستصل إليكم، أينما كنتم.
رابعاً: نحن في الشركة، نتفهم كثيراً الوضع الصعب والخانق الذي يمر به شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه تُنسق الشركة مع الجهات ذات الاختصاص، لعمل اللازم والضروري، مع الحالات الصعبة والانسانية والأكثر ضرورة.
خامساً: في محافظة بيت لحم، تفتح الشركة أبوابها لخدمات الشحن والصندوق وخلال الأيام الخمسة على النحو التالي:
مكتبة القبة من الساعة الـ8ص وحتى الـ11ليلاً
مكتب بيت ساحور من الـ8ص وحتى الـ8مساءً
مكتب المدبسة وبيت فجار حتى الـ3 بعد الظهر.
فيما تفتح الشركة أبوابها لخدمات الشحن والصندوق في محافظة أريحا والأغوار من الـ7:30ص وحتى الـ10 ليلاً، وأعلنا فيما سبق عن الإجراءات الخاصة في محافظة رام الله والبيرة على صفحة الشركة الرسمية هنا.
هذه الإجراءات هي واجبات، وهي ليست منةً على أحد، إنه دورنا الطبيعي الذي يجب أن نقوم به الآن، وغداً وفي كل مرة، وعلى أكمل وجه.
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