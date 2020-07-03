الولايات المتحدة تسجل رقماً عالمياً جديداً وقفزة ضخمة بعدد إصابات (كورونا)





وأعلنت البلاد تسجيل أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) يوم الخميس، في قفزة كبيرة جداً، وفق إحصاء لوكالة أنباء (رويترز).



وبلغ العدد اليومي للإصابات في الولايات المتحدة 55274 حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجلته البرازيل في 19 حزيران/يونيو والبالغ 54771.



وقبل حوالي أسبوعين، كانت الولايات المتحدة تسجل حوالي 22 ألف إصابة جديدة يوميا، وسجلت أكثر من 40 ألف حالة يوميا على مدى الأيام السبعة الماضية.



ووفق (رويترز) فإن الإصابات الجديدة ارتفعت في 37 من بين ولايات البلاد الخمسين خلال 14 يوما الماضية، مقارنة مع الأسبوعين السابقين.



كان أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من أن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف ما لم يتم اتخاذ إجراءات في أنحاء البلاد لكبح انتشار الفيروس.



رام الله - دنيا الوطنسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر زيادة يومية تعلن عنها أي دولة، بإصابات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).