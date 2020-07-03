مجلس الشيوخ يعدل قانون الدفاع لمنع إسرائيل استخدام المساعدة الأمريكية لضم أراضٍ فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، تعديلاً على قانون الدفاع، لمنع إسرائيل من استخدام المساعدة الأمريكية لضم أراض فلسطينية.
من جهته، قال السيناتور فان هولن: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية سيقوض التفاهمات القائمة بين أمريكا وإسرائيل والفلسطينيين، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.
وأضاف: أن الضم سيقوض أمن إسرائيل في النهاية ولا يجب على الحكومة الأمريكية تمويل خطوة ضم أحادية.
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، تعديلاً على قانون الدفاع، لمنع إسرائيل من استخدام المساعدة الأمريكية لضم أراض فلسطينية.
من جهته، قال السيناتور فان هولن: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية سيقوض التفاهمات القائمة بين أمريكا وإسرائيل والفلسطينيين، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.
وأضاف: أن الضم سيقوض أمن إسرائيل في النهاية ولا يجب على الحكومة الأمريكية تمويل خطوة ضم أحادية.
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