مجلس الشيوخ يعدل قانون الدفاع لمنع إسرائيل استخدام المساعدة الأمريكية لضم أراضٍ فلسطينية











رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، تعديلاً على قانون الدفاع، لمنع إسرائيل من استخدام المساعدة الأمريكية لضم أراض فلسطينية.من جهته، قال السيناتور فان هولن: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية سيقوض التفاهمات القائمة بين أمريكا وإسرائيل والفلسطينيين، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.وأضاف: أن الضم سيقوض أمن إسرائيل في النهاية ولا يجب على الحكومة الأمريكية تمويل خطوة ضم أحادية.