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شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": التقارب بين فتح وحماس بمواجهة الاحتلال خطوة بالطريق الصحيح

"العربية الفلسطينية": التقارب بين فتح وحماس بمواجهة الاحتلال خطوة بالطريق الصحيح
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بالمؤتمر الصحفي الذي ضم جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وصالح العاروري ، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

واعتبرت أن "هذا التقارب خطوة في الاتجاه الصحيح "، مؤكدة:"و مطلوب استكمالها وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، و إنهاء الانقسام لتوحيد شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات المفروضة عليه وعلى قضيته الوطنية".

شدد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هذا التقارب يجب أن يترجم على الأرض وفي الميدان بالتصدي لكافة المخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف تصفية قضيتنا الفلسطينية.

وأضاف: "الوحدة الوطنية سياسيا و ميدانيا كفيلة بإفشال مخطط الضم "، داعيا إلى " المضي قدماً نحو إنجاز مشروعنا الوطني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأردف قائلا: "المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا، والالتفاف حول برنامج مواجهة وطني يجبر الاحتلال الإسرائيلي على دفع ثمن جرائمه بحق شعبنا"، متابعا:" ومن خلفه الإدارة الأمريكية على الإدراك أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه الثابتة والمشروعة"، مؤكدا:"  سيواصل نضاله حتى تحقيقها، ويقيم دولته المستقلة".

وشدد عاشور في تصريحاته الصحفية على  أن الوحدة الوطنية الفلسطينية كانت وما زالت الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ، لافتا إلى " استعادة وحدتنا الوطنية ضرورة وطنية ملحة في هذه المرحلة".

وألمح: "وهي أولى خطوات برنامج المواجهة القادر على حماية شعبنا وحقوقه ، وقادر على حشد دعم كل الدول الصديقة والشقيقة حول مطالب الشعب الفلسطيني".

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