تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، الموافق الثالث من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.44 شيكل.
الدينار الأردني: 5:79 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.86 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، الموافق الثالث من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.44 شيكل.
الدينار الأردني: 5:79 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.86 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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