رُزق بهم بعد سبع سنوات.. أب من غزة يُناشد توفير حليب لتوائمه الأربعة

توائم السيد محمد النديم

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رام الله - دنيا الوطن

رُزق المواطن محمد نزار النديم، من غزة، بأربعة توائم بعد حرمان من الإنجاب لمدة سبع سنوات، بعد عملية زراعة.



لكن المواطن محمد النديم لم يتخيل أن يجد نفسه عاطلاً عن العمل بعد إنجابهم بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي ازدادت حدتها بعد جائحة "كورونا" التي أثرت على العالم كافة.



ووجه السيد محمد النديم مناشدة للرئيس وأهل الخير، لمُساعدته في توفير حليب وحفاضات فقط لأطفاله الأربعة الذين يبلغ عُمرهم الآن شهرين فقط.





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