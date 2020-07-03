والد الفتاة التي تُوفيت بعد سقوط برميل على منزلهم المُتهالك يُناشد الرئيس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

يعيش السيد عاطف أبو شمالة بالإيجار في منزل مُتهالك، وتعرض قبل فترة إلى حادث مُروع فقد خلاله طفلته دعاء (7 أعوام)، بينما تعرضت الأخرى إلى كسر في الجمجمة، بعدما سقط برميل المياه على منزلهم في منطقة الوسطى البريج، وحطمه.



ووجه السيد عاطف مناشدة للرئيس عباس لمساعدته في أوضاعه المزرية حالياً خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فهو عاطل عن العمل، ولا يستطيع دفع الإيجار والالتزام بمتطلبات عائلته المكونة من سبع أشخاص.



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