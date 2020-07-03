"الداخلية" بغزة تكشف تفاصيل اعتقال خلية تقوم بعمل تخريبي ضد المقاومة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية بغزة، فجر اليوم الجمعة، بياناً أكدت فيه اعتقال خلية مُوجّهة من الاحتلال، خلال قيامها بعمل تخريبي ضد المقاومة.



وقال بيان "الداخلية": إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف خلية مُوجّهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.



وأضاف: اكتشفت الأجهزة الأمنية تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام، ومصادرة معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة.



وفيما يلي نص البيان الذي نشرته وزارة الداخلية ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



في إطار قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في الحفاظ على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، ومواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي وعملائه لاختراق الجبهة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف خلية مُوجّهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.



حيث اكتشفت الأجهزة الأمنية تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام، ومصادرة معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة. كما تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها

عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال.



ومن خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.



وتستكمل الأجهزة الأمنية التحقيقات مع عناصر الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وبهذا الصدد تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني أن الأجهزة الأمنية تواصل القيام بواجبها بكل يقظة، ولن تسمح بالمساس باستقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، وستقف بالمرصاد لكل من يحاول ذلك.