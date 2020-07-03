لـ "ثمانيني" من الخليل.. تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة فجر اليوم الجمعة، بوفاة مواطن ثمانيني من محافظة الخليل، إثر إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، كما نقل (تلفزيون فلسطين) الرسمي، عبر صفحته على (فيسبوك).



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى 12 حالة، معظمها من مدينة الخليل.



وسجلت فلسطين، مساء الخميس، 102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



ووفق ما أفادته وزارة الصحة، فإن من بين الإصابات، 82 في محافظة الخليل، 1 في الرام قضاء القدس، 7 في محافظة بيت لحم، 10 في محافظة نابلس، 2 محافظة قلقيلية.



وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) يوم الخميس، إلى 322 إصابة.