إذاعة الجيش: الصناعات الجوية الإسرائيلية توقع اتفاقا مع شركة إماراتية لمكافحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، بأن الصناعات الجوية الإسرائيلية، وقعت مع شركة (GROUP 42) الإماراتية اتفاقا لمكافحة (كورونا)، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال: إن وزيري الصحة الإسرائيلي والإماراتي، سيعلنان عن إطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس (كورونا).



وأضاف في تغريدة له عبر (تويتر) في 25 من الشهر الماضي: أن هذا التعاون سيرتكز على البحث والتطوير والتكنولوجيا في مجالات، ستعزز الأمن الصحي في المنطقة بأسرها.



وتابع نتنياهو: يأتي هذا الإعلان نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا.