الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على المشتبه به بجريمة القتل في "بزاريا"

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن جهاز الاستخبارات العسكرية الليلة، من القبض على المشتبه به في جريمة قتل المواطن في قرية "بزاريا" شمال غرب نابلس التي وقعت مساء اليوم، أثناء نشوب شجار في القرية.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة استلمت المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً في نفس الوقت بأن الشرطة والأجهزة الأمنية قبضتا على عدد من الاشخاص المشتبه باشتراكهم في الشجار.



وقُتل مساء اليوم الخميس، شاب يبلغ من العمر (28 عاماً)، من قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وأصيب آخر بشجار وقع بالقرية.