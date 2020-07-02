دولي

إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الخميس، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 27.047 مصاباً، بينهم 65 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 324.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال: إن الحكومة اضطرت مساء اليوم، إلى تقييد أعداد المتواجدين في أماكن مغلقة بسبب تفشي (كورونا). 

وأوضح في سياق مؤتمر صحفي، عقده في ختام جلسة للحكومة، أنه إذا لم يتم القيام بذلك، "فإننا سنفقد السيطرة على الوضع". 

وأشار إلى أن أعداد المصابين بالفيروس، ازداد مؤخراً بأكثر من 100%، كما قفز عدد المرضى، الذين توصف حالتهم بخطيرة 50%.

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