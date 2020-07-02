دخول قرار الحكومة بالإغلاق لمواجهة تفشي (كورونا) حيز التنفيذ

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رام الله - دنيا الوطن

دخل قرار الحكومة الفلسطينية بالإغلاق، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) حيز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان نمر في بيان له، الليلة: أن "الإغلاق تام وشامل، ويمنع خلاله التحرك أو التزاور، تحت طائلة المسؤولية القانونية"، مشيراً إلى أن الإغلاق لخمسة أيام مبدئياً قابلة جداً للتمديد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح أنه سيسمح لمحلات البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات فقط، بالعمل خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أنه سيتم منع محلات الدواجن واللحوم من العمل، تحت طائلة المسؤولية، فيما يترك للمحافظين، القرار بخصوص عمل محطات الوقود لضرورات عمل لجان الطوارئ، وسيارات الإسعاف ومركبات الأجهزة الأمنية.



وقال: يتم الالتزام في كل محافظة، بما أعلنه المحافظ، ضمن الإطار العام لقرار رئيس الحكومة.