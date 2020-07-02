شؤون فلسطينية

دخول قرار الحكومة بالإغلاق لمواجهة تفشي (كورونا) حيز التنفيذ

دخول قرار الحكومة بالإغلاق لمواجهة تفشي (كورونا) حيز التنفيذ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دخل قرار الحكومة الفلسطينية بالإغلاق، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) حيز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان نمر في بيان له، الليلة: أن "الإغلاق تام وشامل، ويمنع خلاله التحرك أو التزاور، تحت طائلة المسؤولية القانونية"، مشيراً إلى أن الإغلاق لخمسة أيام مبدئياً قابلة جداً للتمديد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح أنه سيسمح لمحلات البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات فقط، بالعمل خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أنه سيتم منع محلات الدواجن واللحوم من العمل، تحت طائلة المسؤولية، فيما يترك للمحافظين، القرار بخصوص عمل محطات الوقود لضرورات عمل لجان الطوارئ، وسيارات الإسعاف ومركبات الأجهزة الأمنية.

وقال: يتم الالتزام في كل محافظة، بما أعلنه المحافظ، ضمن الإطار العام لقرار رئيس الحكومة.

أخبار ذات صلة

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على المشتبه به بجريمة القتل في &#34;بزاريا&#34;

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على المشتبه به بجريمة القتل في "بزاريا"

تركيا: ندعم قرار الفلسطينيين العمل بروح التفاهم الوطني ضد خطة الضم

تركيا: ندعم قرار الفلسطينيين العمل بروح التفاهم الوطني ضد خطة الضم

الشرطة تُلقي القبض على &#34;مطرب&#34; وتُصادر معدات فرقته الموسيقية في جنين

الشرطة تُلقي القبض على "مطرب" وتُصادر معدات فرقته الموسيقية في جنين

محافظ نابلس: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 154

محافظ نابلس: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 154

&#34;الصحة&#34; بغزة: تعافي ثلاث حالات من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: تعافي ثلاث حالات من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس

الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس

&#34;الخارجية&#34;: 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

اشتية: مؤتمر الرجوب العاروري تتويج لسلسلة حوارات جرت مؤخراً بين فتح وحماس

اشتية: مؤتمر الرجوب العاروري تتويج لسلسلة حوارات جرت مؤخراً بين فتح وحماس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على المشتبه به بجريمة القتل في &#34;بزاريا&#34;

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على المشتبه به بجريمة القتل في "بزاريا"

تركيا: ندعم قرار الفلسطينيين العمل بروح التفاهم الوطني ضد خطة الضم

تركيا: ندعم قرار الفلسطينيين العمل بروح التفاهم الوطني ضد خطة الضم

الشرطة تُلقي القبض على &#34;مطرب&#34; وتُصادر معدات فرقته الموسيقية في جنين

الشرطة تُلقي القبض على "مطرب" وتُصادر معدات فرقته الموسيقية في جنين

الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس

الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس

&#34;الخارجية&#34;: 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

عريقات: إنهاء الانقسام نقطة ارتكاز للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني

عريقات: إنهاء الانقسام نقطة ارتكاز للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني

رأفت عليان: المؤتمر الصحفي بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب

رأفت عليان: المؤتمر الصحفي بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

منوعات

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في &#34;أبي فوق الشجرة&#34;؟

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في "أبي فوق الشجرة"؟

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

عربي

مصر: تسجيل 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تواصل تسجيل أعداد كبيرة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الجزائر تواصل تسجيل أعداد كبيرة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)