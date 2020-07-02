الشرطة تُلقي القبض على "مطرب" وتُصادر معدات فرقته الموسيقية في جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

فضت الشرطة، بمساندة الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، ثلاثة أعراس في جنين، وقبضت على مطرب، وصادرت معدات الفرقة الموسيقية، بسبب عدم التزامهم بتعليمات الحكومة، بإيقاف جميع الأعراس؛ للحد من تفشي فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وتنفيذاً لتعليمات الحكومة الفلسطينية الأخيرة، والخاصة بمنع الاحتفالات والأعراس، فضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، ثلاثة أعراس إحداها بالقوة، واعتقال المطرب، ومصادرة معدات الفرقة الموسيقية، بعد رفضه وأصحاب العرس، إيقاف الحفل، ومخالفتهم تعليمات الحكومة، القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات والأعراس في محافظات الوطن.



وتهيب الشرطة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية، ومبادئ التباعد الاجتماعي؛ للحفاظ وحرصاً على سلامة أبناء شعبنا والسلامة العامة.