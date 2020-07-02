محافظ نابلس: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 154





وأضاف في بيان عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه بذلك يرتفع مجموع الإصابات إلى 154 إصابة حتى الآن، توزعت في مناطق مختلفة من مدينة نابلس، ومخيم بلاطة ومخيم عسكر، وزواتا، وياصيد، وقريوت، وبيت فوريك.





وقال رمضان: إن الحالة الصحية للمصابين جيدة، والمعظم يتمتع بصحة جيدة، يوجد 36 إصابة في فندق القصر و7 في مستشفى الشهداء التابع للخدمات الطبية العسكرية، وبقية الحالات موجودة في الحجر المنزلي.



وتابع: تراوحت أعمار الإصابات ما بين أربعة شهور ولغاية 80 سنة، فيما قامت اللجنة المختصة بالتعقيم والمكونة من الدفاع المدني وبلدية نابلس، بتعقيم العديد من المناطق والبنايات السكنية والشوارع والأحياء السكنية، والتي توزعت في مختلف أرجاء المحافظة.



وأهاب محافظ نابلس، بكافة المواطنين الالتزام بقرار الإغلاق، وعدم الخروج إلا للحالات الطارئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم، ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الخميس، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في المحافظة.