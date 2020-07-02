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دولي

الروس يوافقون على تعديل دستوري يبقي بوتين بالحكم لمدة طويلة

الروس يوافقون على تعديل دستوري يبقي بوتين بالحكم لمدة طويلة
أثناء إغلاق صنادي الاقتراع
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، إن التعديل الدستوري، سيمنح البلاد، "استقراراً داخلياً ووقتاً لتصبح أقوى ولتمتين مؤسساتها".

جاء ذلك، في كلمة له نقلها التلفزيون الروسي، معلناً شكره للروس، على دعمهم وثقتهم، بعد موافقة غالبيتهم على تعديل دستوري، يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2036.

وقال الرئيس الروسي: "أريد أن أشكر المواطنين الروس، شكراً كبيراً لدعمكم وثقتكم".

وأشاد الكرملين في وقت سابق اليوم، بنتيجة التصويت، الذي جرى في روسيا، ومنح بوتين حق البقاء في السلطة، واصفاً إياه بأنه انتصار، ودليل على ثقة الجماهير بالرئيس.

ووافق 78% من الناخبين، وفق نتائج رسمية، على التعديلات الدستورية، التي تسمح لبوتين بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات، بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024.

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