"الصحة" بغزة: تعافي ثلاث حالات من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، تعافي ثلاث حالات من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع.



وأضافت الوزارة: أن 11 إصابة لا تزال متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل.



وكانت "الصحة" بغزة، أعلنت اليوم، أنّه تم إجراء 38 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا).