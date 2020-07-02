الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس



وأضاف ارزيقات: أن الشرطة والنيابة العامة، باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، فيما وصل للقرية ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية بمحافظة نابلس، ولجان الطوارئ والمؤسسات بالقرية، وسيطروا على الشجار، وما زال البحث جار عن الأشخاص المشتبه بهم.



رام الله - دنيا الوطنقُتل شاب يبلغ من العمر (28 عاماً)، من قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وأصيب آخر بشجار وقع بالقرية.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم، تلقت بلاغاً عن وصول الشابين إلى مشفى طولكرم الحكومي، مصابين بعد الاعتداء عليهما بأدوات حادة بالشجار، ووصفت إصابة إحداهما بالحرجة، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.