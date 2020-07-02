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  • مصر: تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و86 وفاة

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الجزائر تواصل تسجيل أعداد كبيرة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الجزائر تواصل تسجيل أعداد كبيرة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال الجزائر تسجيل أعداداً كبيرة في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات بيوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، بعد أن أعلنت عن 385 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد، إلى 14657.

كما سجلت وزارة الصحة، ثماني وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 928 حالة، فيما تماثل 302 للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10342 شخصا.

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