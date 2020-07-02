شؤون فلسطينية

"الخارجية": 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه لم يتم اليوم الخميس، تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم، ليستقر العدد عند 161 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 2704، أما عدد المتعافين، فقد وصل إلى 1397 حالة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن من بين الإصابات، هناك 40 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث حالات في أوكرانيا.
    
في السياق، استقبل السفير د. أحمد الديك صباح هذا اليوم، ممثلاً لوزير الخارجية والمغتربين، طلائع الأحباب العائدين إلى أرض الوطن من الأردن والجزائر والسعودية، وذلك ضمن حملة (عودة الأحباب)، واستقبلتهم أيضاً الإدارة العامة للمعابر والحدود وطواقم وزارة الصحة والأجهزة المختلفة والشرطة، وقوات الأمن الوطني في معسكر النويعمة، وأخذت عينات فحص (كورونا) منهم وغادروا إلى منازلهم؛ ليحجروا أنفسهم انتظاراً لنتائج فحوصاتهم. 

وحيت الوزارة، جهود جميع طواقم وفرق دولة فلسطين العاملة لإنجاح حملة (عودة الأحباب) إلى أرض الوطن، وإذ تحيي جهود سفارات دولة فلسطين في الدول الشقيقة الثلاث، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، فإنها تجدد شكرها وتقديرها للتعاون الاخوي الصادق من جميع السلطات المختصة في الدول الثلاث الشقيقة، والتسهيلات التي قدمتها لإعادة الأحباب الى اسرهم وذويهم في فلسطين المحتلة.

إلى ذلك، أكد فريق العمل المختص بمتابعة ملف المواطنين الراغبين في السفر الى الولايات المتحدة الامريكية والذين سجلوا لدى الوزارة أنه أنهى جميع الترتيبات لمغادرتهم أرض الوطن صباح يوم الغد عبر (معبر الكرامة)، وذلك بالتعاون والشراكة مع جهاز المخابرات العامة وبجهود كبيرة بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبتجاوب وتعاون اخوي صادق من قبل الاشقاء بالمملكة وجميع الوزارات والأجهزة والسلطات المختصة فيها بما فيها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وخلية الازمة المركزية، وبمتابعة ودعم أخوي صادق وعلى مدار الساعة من قبل سفير المملكة لدى دولة فلسطين.

وكان فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، أفاد أنه تم تسجيل 40 إصابة جديدة في صفوف الجالية، اوهايو، شيكاغو، كاليفورنيا، ميتشغن، فلوريدا، دالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 1251 اصابة، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم السابع على التوالي ليبقى العدد 63.

في سياق مختلف، افادت سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور ان ابناء الجالية الفلسطينية في غواتيمالا قاموا بتسليم ادوات طبية للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الغواتيمالي بحضور النواب الاعضاء في اللجنة، مما لاقى ترحيبا كبيرا من النواب الذين أكدوا على انهم سيوزعون هذه المستلزمات حسب الاحتياجات الطبية للمجتمع الغواتيمالي خلال هذه الجائحة. 

واكد أبناء الجالية أن هذه المساهمة شملت 5000 كمامة طبية وبعض الادوات المعقمة، جاءت باسم الشعب الفلسطيني السباق دائما في العطاء اينما وكيفما استطاع، وبأن فلسطين لا تميز بين الشعوب في انسانيتها وانما تعطي لأنها تؤمن بأن وحدة الشعوب هي السبيل الوحيد في القضاء على هذا الوباء، وأفادت السفارة ان ابناء الجالية بخير ولم تسجل اية اصابة في صفوفهم.

إلى أوكرانيا، فقد أفادت السفارة الفلسطينية هناك، تسجيل 3 اصابات في صفوف الجالية بفيروس (كورونا) من عائلة واحدة، ويخضعوا للحجر الصحي، وتابعت السفارة، أوضاعهم الصحية والمعيشية وقدمت المساعدات اللازمة لهم.

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