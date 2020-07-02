للحد من (كورونا).. نتنياهو يُوعز بتقييد أعداد المتواجدين بالأماكن المغلقة في إسرائيل





وأضاف أن هذه المعطيات، لم تترك خياراً إلا لفرض قيود، بهدف تسطيح المنحنى الوبائي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أنه سيعرض خلال الأيام المقبلة، خطة مساعدات اقتصادية عن الأشهر الستة المقبلة، من أجل توفير شبكة أمان للمواطنين، الذين وقعوا في ضائقة مالية بسبب (كورونا).





وكرر وجوب الالتزام بوضع الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتقيد بقواعد النظافة الشخصية.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحكومة اضطرت مساء اليوم، إلى تقييد أعداد المتواجدين في أماكن مغلقة بسبب تفشي (كورونا).وأوضح في سياق مؤتمر صحفي، عقده في ختام جلسة للحكومة، أنه إذا لم يتم القيام بذلك، "فإننا سنفقد السيطرة على الوضع".وأشار إلى أن أعداد المصابين بالفيروس، ازداد مؤخراً بأكثر من 100%، كما قفز عدد المرضى، الذين توصف حالتهم بخطيرة 50%.