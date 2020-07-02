شؤون فلسطينية

اشتية: مؤتمر الرجوب العاروري تتويج لسلسلة حوارات جرت مؤخراً بين فتح وحماس

اشتية: مؤتمر الرجوب العاروري تتويج لسلسلة حوارات جرت مؤخراً بين فتح وحماس
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، بالأجواء الإيجابية التي أشاعها المؤتمر الصحفي المشترك، لأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري، ظهر اليوم.

وقال رئيس الوزراء في بيان له، مساء اليوم: "إن اللقاء جاء تتويجاً لسلسلة حوارات، جرت مؤخراً بين حركتي (فتح)  و(حماس)، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من الرئيس محمود عباس، وإجماع من أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أفضت إلى تفاهمات انطلقت من رؤية استراتيجية، واستشعار وطني مسؤول للمخاطر الجدية والوجودية، التي تتهدد المشروع الوطني، في ضوء انفتاح شهية حكومة الرأسين اليمينية المتطرفة في إسرائيل  لضم أجزاء من  الضفة الغربية".

وثمن اشتية لغة الخطاب التصالحية، التي ظهرت خلال المؤتمر الصحفي، داعياً إلى ترجمة تلك اللغة إلى فعل نضالي شعبي ميداني على الأرض، عبر رص الصفوف، وسد الثغرات، وتحشيد الجهود والطاقات، وتصليب المواقف الوطنية؛ لإفشال المخططات الأميركية الإسرائيلية، التي تستهدف تقويض أسس السلام في المنطقة، وتجريف قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وفق القرار الأممي رقم 194.

واعتبر، أن اللقاء يكتسب أهمية استثنائية مستمدة من الظروف والمخاطر الاستثنائية، التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعياً جميع فصائل العمل الوطني إلى الاستجابة لنداء اللحظة التاريخية؛ لحماية لمشروع الوطني من المخاطر المحدقة به.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره لمواقف الدول الأوروبية الداعمة للموقف الفلسطيني، والتي لوحت بفرض عقوبات على إسرائيل؛ إن أقدمت على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: تعافي ثلاث حالات من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: تعافي ثلاث حالات من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس

الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس

&#34;الخارجية&#34;: 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

عريقات: إنهاء الانقسام نقطة ارتكاز للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني

عريقات: إنهاء الانقسام نقطة ارتكاز للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني

نقيب الصيادين: أُبلغنا من الشرطة البحرية بقرار إغلاق البحر لدواع أمنية

نقيب الصيادين: أُبلغنا من الشرطة البحرية بقرار إغلاق البحر لدواع أمنية

عليان: المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب

عليان: المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب

سلطات الاحتلال تحول صحفياً من جنين للاعتقال الإداري

سلطات الاحتلال تحول صحفياً من جنين للاعتقال الإداري

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس

الشرطة: مقتل مواطن وإصابة آخر بقرية بزاريا في نابلس

&#34;الخارجية&#34;: 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية بالخارج

عليان: المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب

عليان: المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

الزعنون: فلسطين والأردن بخندق المواجهة الأول لإفشال خطط الضم الإسرائيلية لأرضنا المحتلة

الزعنون: فلسطين والأردن بخندق المواجهة الأول لإفشال خطط الضم الإسرائيلية لأرضنا المحتلة

بعد مشاركته بمؤتمر فتح وحماس.. تحريض &#34;سافر&#34; من اليمين الإسرائيلي ضد أيمن عودة

بعد مشاركته بمؤتمر فتح وحماس.. تحريض "سافر" من اليمين الإسرائيلي ضد أيمن عودة

منوعات

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في &#34;أبي فوق الشجرة&#34;؟

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في "أبي فوق الشجرة"؟

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

عربي

الجزائر تواصل تسجيل أعداد كبيرة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الجزائر تواصل تسجيل أعداد كبيرة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية