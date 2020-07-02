عريقات: إنهاء الانقسام نقطة ارتكاز للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني

وأرفق عريقات أسفل تغريدته، صورة لكل من عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، صالح العاروري أسفل التغريدة، واللذيْن عقدا المؤتمر الصحفي اليوم.

وكان الرجوب قال: "واثق بصدق نوايا حركة حماس"، مبيناً أن الشعب، ينتظر منا أن "يكون هذا اللقاء انطلاقه باتجاه مسار تحقيق الوحدة الوطنية".وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاروري، للإعلان عن المرحلة الجديدة من العمل الوطني المشترك، قال الرجوب: نريد فتح صفحة جديدة مع حماس، وتقديم نموذج للشعب الفلسطيني، وهناك حديث هادئ ومُتزن مع حماس، وبه وصلنا إلى هذه المرحلة، مشددًا بالقول: "نريد فتح صفحة جديدة مع حماس وعمر الدم ما بصير ميّ".من جهته قال العاروري: إن المؤتمر المشترك ما بين حركته وحركة فتح، فرصة لنبدأ مرحلة جديدة، تكون خدمة استراتيجية لشعبنا في أكثر المراحل خطورة، موضحًا أنه سيتم تجميد كل الخلافات مع حركة فتح؛ لنتفق على موقف وطني تجاه خطر الضم.