عربي

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الخميس، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في البلاد، فإن من بين الإصابات، اثنتين محليّتين، والثالثة خارجيّة.

وتوزعت الحالات الجديدة على النحو الاتي:حالتان من محافظة عمان، يجري الاستقصاء عن مصدر العدوى، وحالة لعراقي قادم من الخارج، يقيم في أحد فنادق الحجر، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1136 حالة.

كما سُجِّلت هذا اليوم 7 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 8533 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن حوالي نصف مليون فحص. 

أخبار ذات صلة

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

تسريب المزيد من أسرار &#34;خيمة القذافي&#34;

تسريب المزيد من أسرار "خيمة القذافي"

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سداً آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه

مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سداً آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه

العاهل الأردني: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أجزاء من الضفة الغربية

العاهل الأردني: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أجزاء من الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

عليان: المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب

عليان: المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

الزعنون: فلسطين والأردن بخندق المواجهة الأول لإفشال خطط الضم الإسرائيلية لأرضنا المحتلة

الزعنون: فلسطين والأردن بخندق المواجهة الأول لإفشال خطط الضم الإسرائيلية لأرضنا المحتلة

بعد مشاركته بمؤتمر فتح وحماس.. تحريض &#34;سافر&#34; من اليمين الإسرائيلي ضد أيمن عودة

بعد مشاركته بمؤتمر فتح وحماس.. تحريض "سافر" من اليمين الإسرائيلي ضد أيمن عودة

محافظ أريحا ينشر القرار الخاص بشأن إغلاق المحافظة

محافظ أريحا ينشر القرار الخاص بشأن إغلاق المحافظة

وزير الخارجية القطري لـ &#34;هنية&#34;: مستمرون بتأييدنا لكل المساعي لاستعادة الوحدة الفلسطينية

وزير الخارجية القطري لـ "هنية": مستمرون بتأييدنا لكل المساعي لاستعادة الوحدة الفلسطينية

منوعات

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في &#34;أبي فوق الشجرة&#34;؟

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في "أبي فوق الشجرة"؟

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

عربي

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة