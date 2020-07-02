الأردن: تسجيل رقم منخفض بعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا)

سجل الأردن اليوم الخميس، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، خلال 24 ساعة الماضية.



وبحسب التقرير الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في البلاد، فإن من بين الإصابات، اثنتين محليّتين، والثالثة خارجيّة.



وتوزعت الحالات الجديدة على النحو الاتي:حالتان من محافظة عمان، يجري الاستقصاء عن مصدر العدوى، وحالة لعراقي قادم من الخارج، يقيم في أحد فنادق الحجر، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1136 حالة.



كما سُجِّلت هذا اليوم 7 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 8533 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن حوالي نصف مليون فحص.





رام الله - دنيا الوطن