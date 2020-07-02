نقيب الصيادين: أُبلغنا من الشرطة البحرية بقرار إغلاق البحر لدواع أمنية

قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش: إن النقابة، أبلغت من الشرطة البحرية في القطاع، بقرار إغلاق البحر بمختلف المحافظات لدواع أمنية.



جاء ذلك، بعد أن أقدمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، على سحب قاربين للصيادين في عرض بحر رفح، واعتقلت من كانوا على متنها.



وقال عياش، لـ "دنيا الوطن"، إن زوارق الاحتلال، اعترضت القاربين، وسحبتهما إلى ميناء اسدود، مشيراً إلى أنها اعتقلت أربعة صيادين، وهم من كانوا على متن القاربين.



خاص دنيا الوطن