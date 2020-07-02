عليان: المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة بوجه نتنياهو وترامب





وقال: إن الانقسام الفلسطيني والخلافات بين فتح وحماس كانت على قبطنة السفينة الوطنية الفلسطينية، و"لكن في اللحظة التي بدأت المؤامرات على إغراق السفينة، نضع خلافاتنا جانبا ونعمل جميعا على إنقاذها من الغرق".





وأضاف في تصريحات صحفية: أن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجوب والعاروري صفعة جديدة في وجه نتنياهو وترامب اللذين فشلا في استخدام الانقسام لتمرير صفقات مشبوهة من شأنها تصفية قضيتنا الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنعقب القيادي في حركة فتح، رأفت عليان على المؤتمر الصحفي الذي عقد بين اللواء جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.