سلطات الاحتلال تحول صحفياً من جنين للاعتقال الإداري

مجاهد محمد السعدي

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رام الله - دنيا الوطن

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الصحفي، مجاهد محمد السعدي (32 عاماً) من جنين إلى الاعتقال الإداري، بذريعة "الملف السري".



وذكر ذوو الأسير السعدي، أن سلطات الاحتلال احتجزته في زنازين المسكوبية للتحقيق بعد اعتقاله قبل أيام، وأصدرت قرار الاعتقال الاداري، معبرة عن استنكارها وقلقها إزاء هذا القرار التعسفي الظالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



في سياق آخر، أعلن الأسير المحامي محمود سعيد السعدي ( 40 عاماً) من مخيم جنين، مساء اليوم الخميس، الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على تحويله للإعتقال الإداري ونقله الى معتقل (هداريم).



وذكرت عائلة المحامي السعدي، أن سلطات الاحتلال قامت بنقله من معتقل النقب الى معتقل (هداريم)، وتعرض لأساليب قمعية بعد تحويله الى الإعتقال الإداري .