الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأخضر الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخيمس، اتصالاً هاتفيا من السياسي والدبلوماسي الجزائري، الأخضر الإبراهيمي.



وأعرب الإبراهيمي عن دعمه وتأييده لموقف القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، الرافض لما يسمى (صفقة القرن) المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، وخطط الضم الإسرائيلية، سواء كانت كاملة أو جزئية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد أن القانون الدولي بمواثيقه وقوانينه الأممية ترفض مثل هذه الإجراءات العنصرية الاحتلالية، مشدداً على ضرورة وقف أي تغييرات تمس القانون الدولي والشرعية الدولية.