ولاية فلوريدا تسجل رقماً قياسياً مخيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية رقماً قياسياً مخيفاً، بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية.





ووفق وكالة أنباء (رويترز)، فقد سجلت الولاية أكثر من 10000 إصابة جديدة بالفيروس، في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.



وساهم انتشار جديد للمرض في ولايات "تكساس" و"كاليفورنيا" و"أريزونا" في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نيسان/إبريل.



وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال حزيران/يونيو بنسبة 168 % أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، فيما قفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من 4% في نهاية أيار/مايو إلى 15%.



وتجاوز العدد اليومي للإصابات في فلوريدا التي يقطنها 21 مليون نسمة نظيره في أي بلد أوروبي خلال ذروة تفشي الوباء.



وأغلقت الولاية الحانات وبعض الشواطئ لكن حاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة أو إعادة فرض العزل العام.



رام الله - دنيا الوطن