مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

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رام الله - دنيا الوطن

اتفقت هيئة مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية الفلسطينية على إطلاق التحضيرات الخاصة بالخطة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2020 في القطاع الرياضي الفلسطيني، بوضع آلية عمل تتضمن الأدوات العملية في التحضير للاستراتيجيات من ضمنها التشاركية مع كافة الفاعلين في هذا القطاع بما فيها الاتحادات الرياضية والدوائر المختلفة في اللجنة الأولمبية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد مع ممثلين عن اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس 2 تموز 2020، بحضور كل من مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والدراسات في الهيئة د. حمدي الخواجا وطاقم العمل في الإدارة زياد سراحنة، ورولا الكببجي، ومؤنس معالي، فيما مثل اللجنة الأولمبية كلٌ من المستشار القانوني فارس عواد، ومدير عام التخطيط أمين برهوش، وعمر البرغوثي من دائرة الرقابة.