نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين، إلى أداء صلاة غد الجمعة في منطقة مهددة بالاستيلاء من قبل مستوطن في أراضي عصيرة الشمالية بنابلس شمال الضفة الغربية.



وأشار ياسين إلى أنّ المستوطنين قاموا مؤخرا بوضع بيتا متنقلا على قمة جبل عيبال في منطقة خلة الدالية على الأراضي التابعة لقرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس بالقرب من المعسكر على قمة جبل عيبال، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وشدد ياسين على أن "عصيرة الشمالية كانت ولا تزال عصية صعبة على المحتلين والغزاة، رافضة لكل المؤامرات والمكائد التي تهدف إلى الإطاحة بالمشروع الوطني وعلى رأسها صفقة القرن وقرارات الضم.



ويواصل المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في مناطق الضفة الغربية بهدف السيطرة عليها، من خلال عمليات التجريف وحرق المزروعات والمحاصيل وشق الطرق الاستيطانية.